Euro2028, la UEFA ostacola la candidatura dell’Italia

La UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia per Euro2028: la favorita sarebbe l’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia a Euro2028. L’intenzione dell’organo calcistico sarebbe quello di puntare sull’Inghilterra per l’Europeo, mentre per il Mondiale del 2030 preferirebbe farlo in Spagna e Portogallo.

Il gruppo composto da Grecia-Romania-Bulgaria-Serbia punta sia a EURO 2028 che ai Mondiali 2030. A completare l’elenco ci sono infine Russia, Inghilterra e il gruppo Danimarca, Far Oer, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia