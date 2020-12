Europa Conference League, la prima finale si giocherà a Tirana

La prima finale di Europa Conference League si giocherà a Tirana. È quanto è stato decretato dal Comitato esecutivo della UEFA

La prima finale dell‘Europa Conference League si giocherà a Tirana. È quanto deciso dal Comitato esecutivo della UEFA.

Per la finale della prima edizione della competizione è stata scelta Tirana, capitale dell’Albania. La partita si giocherà nella nuovissima National Arena, dalla capienza di 21.690 posti a sedere. Lo stadio è stato inaugurato nel novembre 2019 con la sfida delle qualificazioni europee tra Albania e Francia. In totale, le squadre che parteciperanno al torneo saranno 184, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League.