Europa League a porte chiuse, LASK-United si gioca senza spettatori. Annullata l’amichevole in programma tra Austria e Turchia

L’Europa League si giocherà a porte chiuse, almeno per il momento. In Austria, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori.

Al momento si giocherà LASK-Manchester United, in programma giovedì (gara valevole per gli ottavi di Europa League). Austria-Turchia, invece, verrà annullata: manca soltanto l’ufficialità, poi verrà confermato lo stop per l’amichevole internazionale.