Europa League, Besiktas o Rio Ave se il Milan passa il turno

Sorteggio Europa League: il Milan giocherà contro il Besiktas o il Rio Ave in caso di passaggio del turno

Si sono tenuti i sorteggi dell’ultimo turno preliminare di Europa League. Il Milan giocherà giovedì prossimo contro il Bodo Glimt e, in caso del passaggio del turno, si giocherà l’accesso alla fase a gironi nel match dell’1 ottobre.

Dall’urna i rossoneri hanno pescata una partita in trasferta. In caso di passaggio del turno infatti, il Milan giocherà in Turchia se l’avversario sarà il Besiktas, in Portogallo se l’avversario sarà invece il Rio Ave.