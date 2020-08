Europa League e mercato, l’Inter vuole tutto: tentativo per Smalling

Tra campo e mercato l’Inter è impegnata su due fronti: conquistare la finale di Europa League e colmare il gap con la Juve

Campo e mercato. L’Inter è impegnata sul doppio fronte in questa caldissima estate. Si parte stasera con il quarto di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ma l’obiettivo è puntato anche oltre, perché deve essere così. C’è un mercato iniziato con il botto Hakimi e destinato, secondo le intenzioni di Suning, a essere esplosivo. C’è una Juve che con la scommessa Andrea Pirlo in panchina potrebbe pagare qualcosa in campionato. E allora l’Inter deve essere pronta a sfruttare ogni minima occasione per colmare il gap, magari proprio con un nuovo trofeo in bacheca, rilanciando subito la sfida scudetto.

E la famiglia Zhang vuole esattamente quello. Sempre con Conte? Senza Conte? Dirlo adesso è ancora presto, la tregua Europa League tra tecnico e società ha congelato le posizioni, fondamentale sarà il vertice con Steven a fine stagione, al di là di come andrà la campagna tedesca. Come spiega La Gazzetta dello Sport, a Conte oggi gli viene riconosciuto il merito di aver avvicinato la Juve e di essere ancora in corsa per un trofeo europeo. E quando si parlerà di futuro, ci sarà grande chiarezza: la proprietà è disposta ad accontentare Conte, ma ci deve essere un cambio di rotta che riavvicini il tecnico al modo di pensare e di fare di Suning.

La lista della spesa che Conte presenterà alla proprietà cinese sarà molto corposa. E Suning farà il suo, anche se con Antonio non si riuscisse a trovare l’intesa. A quel punto ecco che il nome più forte resta sempre Massimilano Allegri. Con Conte o senza il processo di crescita nerazzurro non si fermerà: dopo Hakimi e la conferma di Sanchez si punta a chiudere Tonali. La Rosea rilancia in ottica nerazzurra anche Chris Smalling che quest’anno tanto bene ha fatto alla Roma.

Marotta-Ausilio ci stanno provando, dopo essersi trovati davanti il muro della Fiorentina per Milenkovic . I buoni rapporti con gli inglesi, vedi gli affari Lukaku e Sanchez, possono es- sere il biglietto da visita giusto per arrivare a chiudere l’affare. Lo United voleva 20 milioni (+5 di bonus) dalla Roma, l’Inter dovrà limare la cifra.