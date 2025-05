Europa League, Tottenham e Manchester United alla ricerca di riscatto: alzare la coppa per salvare la stagione

Europa League, questa sera Tottenham e Manchester United si giocano il titolo: una vittoria per poter riscattare la stagione

Tottenham e Manchester United si giocano tutto nella finale di Europa League in programma stasera a Bilbao: una sorta di “uscita gratis di prigione” in stile Monopoli per due club che hanno vissuto una delle stagioni peggiori della loro storia recente. Chi vince non solo alza un trofeo europeo, ma conquista anche un posto nella prossima Champions League, irraggiungibile via campionato, e si garantisce prestigio e introiti vitali per rilanciarsi. La posta in palio è altissima: soldi, credibilità e una narrazione positiva per ripartire. Entrambe hanno già vinto la competizione – gli Spurs negli anni ’70 e ’80, lo United nel 2017 – ma oggi quella coppa vale molto più di un titolo da aggiungere in bacheca. È il lasciapassare per salvare una stagione fallimentare, in cui entrambe si sono rivelate “prime tra i non retrocessi”.

Per il Tottenham, alla vigilia di un cambio in panchina (Postecoglou è destinato all’addio, con Iraola, Silva e Farioli in pole per sostituirlo), la vittoria sarebbe una redenzione attesa da anni: riscattare un’identità da eterna incompiuta e rompere la maledizione che ha visto anche campioni come Harry Kane partire senza trofei. Il portiere Guglielmo Vicario ha parlato di un sogno da realizzare per entrare nella storia del club. Lo United, che sotto Amorim ha già pianificato un mercato ambizioso, potrebbe dare inizio a un nuovo ciclo proprio da questa coppa: in Europa League non ha mai perso e vuole concludere in gloria. La sfida sarà anche simbolica: due club feriti, due tifoserie stanche, una sola coppa. Chi la solleverà potrà guardare avanti, l’altro dovrà continuare a fare i conti con un presente da dimenticare.