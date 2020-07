Europa League: Inter-Getafe e Roma-Siviglia si giocheranno in gara secca in Germania

La UEFA ha annunciato che Inter-Getafe e Roma-Siviglia di Europa League si giocheranno in gara secca in Germania: il comunicato

La UEFA ha ufficializzato che Roma-Siviglia e Inter-Getafe si giocheranno in gara secca in Germania ad agosto. I due match, validi per l’andata degli ottavi di finale, erano stati rinviati per l’emergenza Coronavirus.

«Come già comunicato a giugno, i match tra FC Internazionale Milano e Getafe CF e Sevilla FC contro AS Roma, la cui gara d’andata è stata anche rinviata, saranno giocati come un singolo match in Germania».