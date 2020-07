Europa League, Milan o Roma ai preliminari: la Uefa annuncia la data

La Uefa ha annunciato le date dei preliminari di Europa League, che saranno giocati in gara secca

Mancano tre giornate al termine della Serie A e ci sono ancora da giocare posizioni importanti per l’Europa League. Oltre al Napoli, qualificata di diritto alla fase a gironi per aver vinto la Coppa Italia, giocheranno la competizione anche Roma e Milan ma una delle due sarà costretta ai preliminari.

La Uefa ha oggi annunciato la data in cui cominceranno le partite di qualificazione. Quello che interesserà una tra Roma e Milan andrà in scena il 17 settembre. Va ricordato, inoltre, che a differenza delle passati stagioni i preliminari saranno giocati in gara secca.