Napoli-AZ Alkmaar si giocherà regolarmente giovedì sera al San Paolo. La situazione attuale

Il Napoli giovedì giocherà regolarmente in Europa League contro l’AZ Alkmaar nonostante le 4 positività fra i giocatori della squadra olandese.

Lo rivela Il Mattino segnalando che l’AZ ha giocato regolarmente in campionato sabato e inoltre la squadra olandese rientra ancora nei parametri UEFA che prevedono un rinvio solo nel caso in cui una squadra non possa contare su almeno 13 giocatori.