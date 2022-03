Europei in Italia, Ceferin: «Impianti vecchi o piccoli, bisogna investire»

Il presidente della UEFA Ceferin ha parlato della possibilità per l’Italia di ospitare gli Europei

Alexander Ceferin, presidente della UEFA, in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato anche della possibilità che l’Italia ospiti un Europeo tra il 2028 e il 2032.

EUROPEI IN ITALIA – «Le chance le ha, ma deve investire: da tanti anni non rifate gli stadi. Non avete impianti nuovi e quei pochi rifatti sono piccoli. Mi dicono che pure San Siro sarà rimpicciolito. Va coinvolto il governo, è un’operazione che fa bene al Paese. Ho grandi rapporti con le istituzioni italiane, con il presidente della Figc Gabriele Gravina e con Evelina Christillin, sempre pronti a sostenerci. Amo l’Italia. Il problema da voi è la burocrazia».

