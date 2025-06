Europei Under 21, domani Spagna Italia! Nunziata in conferenza: «Giusto fare i cambi. Ho portato 23 calciatori ottimi»

Alla vigilia dello scontro diretto contro la Spagna Under 21, nella 3a giornata del campionato europeo di categoria, ha parlato Carmine Nunziata, tecnico dell’Italia Under 21 in conferenza stampa, per presentare la sfida valevole il primo posto del girone.

Il tecnico degli azzurrini, ha così commentato le voci di un possibile turnover in vista, a qualificazione ai quarti di finale già acquistita, nonostante la parità di punti in classifica con gli iberici (6 a testa dopo 2 partite). Di seguito le parole del mister.

PARTITA – «Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti».

TURNOVER – «Farò sicuramente qualche cambio – preannuncia il tecnico auspicando di recuperare Baldanzi per i quarti – perché abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Visto che abbiamo l’opportunità di poterlo fare è giusto gestire queste cose, anche perché i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore».

Non è mancato, sul finale, anche un augurio a Gennaro Gattuso, ufficializzato nella giornata di ieri come nuovo ct della Nazionale maggiore.

A GATTUSO – «Faccio un grosso in bocca al lupo al mister, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose. Non l’ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21, penso che continuerà ad esserci».