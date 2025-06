Spagna Italia Under 21: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla City Arena andrà in scena la sfida tra Spagna Italia Under 21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Alla City Arena di Tanta, si giocherà la sfida dei gironi degli Europei tra Spagna Italia Under 21. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. Ct. Denia.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. Ct. Nunziata.

Orario e dove vederla

Slovacchia-Italia U21 si gioca martedì 17 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.