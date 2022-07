Europeo femminile, Giuliani: «La maglia azzurra è un onore»

Laura Giuliani ha parlato a Sky Sport in vista dell’imminente Europeo: «Noi abbiamo il nostro obiettivo ultimo che è la finale»

Giuliani si è raccontata nello speciale di Sky Sport Siamo le azzurre, realizzato in vista dell’impegno dell’Italia Femminile all’Europeo:

LA MAGLIA AZZURRA – «Indossare la maglia della Nazionale è sempre un onore, un privilegio, perchè hai la fortuna di poterlo fare. Sei stata scelta per farlo e quindi porti in campo una nazione e la tua nazione deve essere vista da tutto il mondo».

PROFESSIONISMO – «In Italia manca il bacino, spero che questo professionismo porti un numero più ampio di ragazzine a giocare a calcio, aumentando il bacino si aumenta la competitività, qundi si possono iniziare a fare dei discorsi diversi e dall’altra parte anche la professionalità. Quello che noi adesso abbiamo si deve ampliare su tutte le figure»

STEREOTIPI – «Io non devo far cambiare idea a nessuno, abbiamo la fortuna che il calcio è una lingua universale, tutti possono parlare di calcio, io rispetto le idee di tutti quindi se mi viene detto che dovremmo rimpicciolire le porte o abbassarle semplicemente è una sua opinione. Dovrebbe venire a vedere la partita e cercare di farsi un’idea di quello che effettivamente vede»

DA QUEL ITALIA AUSTRALIA AD OGGI – «Credo che di strada ne ho fatta tanta ma a livello di consapevolezza e di approccio alla partita e anche a quello che faccio quotidianamente che sono i miei allenamenti. Credo di esser cambiata non tanto dal punto di vista fisico ma da punto di vista mentale»

CONSAPEVOLEZZA – «Noi andiamo in campo con la consapevolezza di esssere l’Italia non siamo l’Italia di tre anni fa, non siamo l’Italia di due anni fa, siamo un’Italia nuova, consapevole dei propri mezzi, un’Italia che di strada ne ha fatta tanta»

EUROPEO – «So che mi divertirò e quindi credo che la cosa principale e fondamentale sarà mantenere la testa libera, non importa contro quale squadra giochiamo, giocheremo, noi dobbiamo pensare a fare bene il nostro»

OBIETTIVO – «Noi abbiamo il nostro obiettivo ultimo che è la finale»

TAPPE – «Il percorso è fatto di tante tappe e ostacoli e noi dovremmo essere brave a saltarli tutti. Se succedesse chiederei a Christian di sposarlo»