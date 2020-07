Everton, Ancelotti: «Con o senza Europa il nostro futuro è chiaro»

Durante un’intervista al Liverpool Echo, Carlo Ancelotti ha parlato degli obiettivi stagionali e della possibile qualificazione europea

Il manager dell’Everton, Carlo Ancelotti, si è così espresso sui prossimi obiettivi della propria squadra

«Non pensiamo alla prossima stagione. Siamo concentrati su questa e con o senza Europa il nostro piano per il futuro è chiaro. Sarebbe un grande successo per tutti noi se i tifosi potessero venire a vedere le partite in Europa ma la strada da percorrere è ancora lunga»