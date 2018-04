Fabbro, chance in A: ufficiale la firma con il Chievo per l’ex Milan

Occasione importante per l’attaccante Michael Fabbro. Il giovane attaccante, ex Milan, ha firmato ufficialmente con il Chievo Verona

Primo colpo per la prossima stagione per il Chievo Verona. Il club clivense ha trovato il sostituto di Roberto Inglese che ha già firmato per il Napoli. Il Chievo ha annunciato l’accordo con Michael Fabbro, ex giocatore del Milan. L’attaccante, in scadenza di contratto, si è messo in evidenza nel Bassano, in Lega Pro e ha firmato un triennale con i gialloblù: è ufficiale.

Questo il comunicato ufficiale del Chievo: «L’A.C. Chievo Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro. Nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Michael è un giovane attaccante in scadenza di contratto con la società Bassano Virtus, con la quale si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni nel campionato di Lega Pro, dopo aver militato nella Primavera del Milan».