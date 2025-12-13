Fabiani prima di Parma Lazio: «Squadra in crescita, mercato con idee. Nuno Tavares resta centrale. Chiaro che le riflessioni ci siano»

Fabiani prima di Parma Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste fa il punto nel prepartita del Tardini ai microfoni di Dazn

Prima del calcio d’inizio della sfida tra Parma e Lazio, in programma allo stadio Ennio Tardini, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra allenata da Maurizio Sarri, toccando anche i temi legati al mercato invernale e alla situazione di Nuno Tavares. Un intervento all’insegna dell’equilibrio, tra prudenza e fiducia nel percorso intrapreso.

SULLA PARTITA E SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «C’è una partita importante da giocare, poi si penserà alle altre. La squadra è in crescita, speriamo di dare continuità».

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Chiaro che le riflessioni siano ai massimi livelli. Il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione. Per quanto ne so, visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazione da fare, le teniamo per noi».

SU NUNO TAVARES – «È un giocatore della Lazio, ha fatto cose importanti ma non è che ogni volta che qualcuno va in calo di prestazione bisogna crocifiggerlo. L’obbligo nostro è saper gestire questi momenti, credo rimarrà un giocatore della Lazio».