Fabregas: «Non avremo vinto, ma siamo cresciuti per mentalità; dobbiamo migliorare tante come cose, come i rossi»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la sconfitta subita dai lariani in trasferta contro la Roma

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Como con la Roma. Di seguito le sue parole.

MENTALITA’ – «Io parlo sempre di vincere, perché dobbiamo avere una mentalità vincente, ma per me oggi abbiamo vinto. Non abbiamo preso i tre punti, ma siamo cresciuti in mentalità e abbiamo saputo soffrire nonostante l’inferiorità numerica. Ci abbiamo creduto sempre, ho visto una squadra con personalità e coraggio fino alla fine».

IN COSA POSSONO MIGLIORARE – «Ci sono sempre cose da migliorare, dobbiamo per esempio finalizzare meglio. Siamo una squadra che crea tanto e fa pochi gol. Dobbiamo anche prendere meno cartellini rossi, anche se non è sempre stata colpa nostra. Abbiamo provato a evitare il rosso con le sostituzioni, ma non potevo togliere Kempf e alla fine è toccato a lui. Abbiamo tanto da migliorare ancora, ma se giochiamo così siamo sulla strada giusta».

I CALCIATORI DANNO PIU’ DI QUANTO HANNO – «La squadra mi ha sempre seguito e dato tutto, ho sempre visto tutti dare il massimo in allenamento e in partita. I miei calciatori sanno che se non fanno così poi non giocano. Siamo una squadra che difende bene e che si mette bene in campo tatticamente, abbiamo alzato il livello e siamo cresciuti sia individualmente sia collettivamente. Questo sì, ma la squadra ha dato il massimo fin dall’inizio».