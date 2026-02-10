Como, Fabregas nel post gara: «Un traguardo storico, un momento bello e positivo. Capisco la difficoltà del Napoli con gli infortuni»

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Napoli e Como, analizzando la prestazione dei lariani e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Un traguardo storico, un momento bello e positivo. Guardiamo alla prossima, sarà dura per alcuni per l’adrenalina. Dobbiamo ritornare subito con i piedi per terra perché vogliamo andare a vincere con la Fiorentina».

RAMON – «Un giocatore di 20 anni, sta facendo bene ma non sentendo la pressione rischi di essere troppo aperto in alcune situazioni. Se rimani in dieci diventa tutto molto più difficile».

ANALISI – «Penso che il primo tempo abbiamo fatto molto bene, già dal 1′ abbiamo iniziato a mandare un messaggio positivo. Abbiamo fatto una partita un po’ diversa perché non siamo andati tantissimo a pressare, quando inizi a farlo loro ti trovano specialmente con un attaccante così. Capisco la difficoltà del Napoli con gli infortuni, anche noi l’abbiamo provata. Abbiamo fatto una prestazione di squadra e di famiglia».