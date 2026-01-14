Fabregas alla vigilia di Como Milan: «Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone…»

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni

In conferenza stampa alla vigilia di Como Milan, Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Domani la cosa più importante per me è la partita, in panchina è la Champions contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone. Ma noi domani dobbiamo andare a fare una bella prestazione, dobbiamo avere continuità del nostro gioco, continuare a crescere, è molto importante per noi. Vediamo che offre il Milan, ha giocatori impressionanti come Rabiot, Modric, Fofana, Pulisic. La lista è lunga.

Noi dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere. Ovvio che lavorano sulle fasce, si deve proteggere bene. Comunque i ragazzi sono abituati ormai a giocare ogni tre giorni».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE COMO MILAN