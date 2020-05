Faggiano: «Contratto Kulusevski? Ci dovrebbero aiutare le Federazioni in tutto e per tutto»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato del nodo Kulusevski che dal 1 luglio diventerà un giocatore della Juve

Daniele Faggiano ha parlato a ParmaToday del nodo Kulusevski. Il calciatore svedese dal 1 luglio diventerà un giocatore della Juve ma a causa del COVID-19 durante l’estate si giocherà il campionato. Quindi cosa succederà? Risponde il direttore sportivo del Parma.

KULUSEVSKI – «Non è una valutazione che dobbiamo fare noi. Secondo me ci dovrebbero aiutare le Federazioni in tutto e per tutto. Stiamo parlando di un caso specifico e di una pandemia che non ci siamo certo cercati. Il campionato deve finire però, abbiamo avuto il via libera e adesso torniamo in campo. E’ vero, il giocatore è in prestito fino al 30 giugno, ma se non è finito il campionato Kulusevski deve continuare a rimanere un giocatore del Parma».