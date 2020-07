Faggiano: «Parlare di mercato mi dà fastidio. VAR? Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza»

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro il Milan

INGLESE – «Siamo contenti per Inglese che è tornato. Ha lavorato duro e ha fatto di tutto per esserci».

BOLOGNA – «La partita di Bologna è stata emblematica, abbiamo portato a casa un punto insperato. Preso per i capelli, ci abbiamo creduto fino alla fine».

KULUSEVSKI E GERVINHO – «Gervinho al Benevento? Mi fa piacere che i nostri giocatori siano ricercati e che Kulusevski vada alla Juve. Parlare adesso di mercato mi dà un po’ fastidio. Il campionato finisce ad agosto e il mercato inizia il 1 settembre. Parlare di mercato mi sembra fuori luogo».

CAMPIONATO – «Cosa possiamo chiedere al campionato? Prima del pareggio di Bologna abbiamo fatto 4 sconfitte, potevamo portare a casa 6 punti e invece ne abbiamo portati a casa zero. Qualcuno si dovrà fare un esame di coscienza. Come sbaglio io a comprare un giocatore e come sbaglia l’allenatore a schierare la formazione, ci sono errori che il VAR può correggere e ciò non è successo».