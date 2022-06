Fagioli, la Juve propone un rinnovo fino al 2026

La Juve cerca di trovare un accordo per il rinnovo di Fagioli, che chiede maggiori garanzie e andrà in scadenza nel 2023

Juve alle prese nel definire il futuro dei propri giovani. Chi ancora non è certo di rimanere in bianconero è Nicolò Fagioli, che reclama spazio e il cui contratto andrà in scadenza nell’estate del 2023.

Secondo quanto riportato da La Stampa, al ragazzo è stato offerto il rinnovo fino all’estate del 2026. La Juve non vorrebbe privarsi di lui ed è pronta a puntare con decisione sull’ex Cremonese per i prossimi anni. Attesa ora una risposta.