Falcao: «Non seguo la Roma, ma vorrei che prendesse Neymar»

Paulo Roberto Falcao, ex calciatore della Roma, si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sui giallorossi:

«Vedo la Roma? No, in Brasile non esiste una tv che trasmetta la Serie A. Sono più preparato su Premier League e Bundesliga. Comunque per me è difficile giudicare la squadra di adesso. Mi piacerebbe però che la Roma prendesse Neymar… Per i miei colori punto sempre al top, non a giocatori qualsiasi (ride, nda)».

PALLOTTA – «Aspettative alte? Credo sia un po’ colpa nostra. La mia generazione ha modificato la mentalità, l’ambiente. Ha abituato i romanisti a pensare in grande. Quando arrivai io, lessi subito il motto: la Roma non si discute, si ama. Bellissimo dal punto di vista dei tifosi, che ti sostengono sempre. Ma dannoso per chi deve amministrare una squadra».