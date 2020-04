Falcao: «Scudetto alla Juve? La Lazio è ad un solo punto»

Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

L’ottavo re di Roma. Così veniva chiamato Paulo Roberto Falcao quando giocava. L’ex centrocampista giallorosso si è raccontato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

«Siamo chiusi in casa, da un paio di settimane non esco per niente. Parlo tutti giorni con i miei amici in Italia, di recente ho chiamato Sandro Bonvissuto. Ha scritto un libro («La gioia fa parecchio rumore», ndr) in cui in copertina ci sono io che esulto di spalle».

ALLENATORI – «Mi piace molto Ancelotti, che per me è come un fratello. Ma oggi la vetrina è soprattutto per Klopp. Ammiro molto anche Guardiola e Jorge Jesus. Allenatori stranieri in Brasile? Conta chi fa la differenza».

STOP – «Titolo alla Juve? Non so se sarebbe giusto, la Lazio è ad un solo punto… C’è differenza con l’Inghilterra, dove sarebbe invece giusto assegnarlo al Liverpool, visto il largo vantaggio che ha sulla seconda in classifica».