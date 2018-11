Dagli 11 metri Higuain si fa parare il tiro da Szczesny: per tanti fanta allenatori è in arrivo il -3 a causa dell’errore del dischetto, ma per altri c’è il +3 del portiere polacco

Sul finire del primo tempo il Milan calcia un rigore con Higuain, ma Szczesny è superlativo e devia il pallone abbastanza da farlo finire sul palo, allontanandosi così dalla zona calda dell’area. L’attaccante argentino si è così fatto neutralizzare dal suo ex compagno di squadra, che nel corso del suo primo anno in bianconero ha certamente avuto modo di conoscerlo nel calcio dagli 11 metri. In ambito fantacalcio, oltre al -3 di Higuain per aver sbagliato il rigore, Szczesny guadagnerà un +3 vista la deviazione decisiva.