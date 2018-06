Favorite Mondiali 2018: chi vincerà in Russia? La domanda se la stanno facendo un po’ tutti a pochi giorni dalla Coppa del Mondo, diamo uno sguardo alle nazionali più quotate

Mancano pochi giorni all’inizio dei Mondiali. Tutto è pronto per la rassegna in Russia e le nazionali stanno viaggiando verso i ritiri per la Coppa del Mondo. Il calcio d’inizio sarà il 14 giugno con Russia-Arabia Saudita, ma c’è fermento anche se non sarà presente l’Italia. Quali saranno le nazionali favorite? Abbiamo provato a dividere le squadre più quotate in tre gruppi: le superfavorite, le squadre che possono ambire alla vittoria finale ma che partono un gradino indietro e le sorprese. D’altronde, il Mondiale lo insegna: può succedere di tutto.

Favorite Mondiali 2018: il gradino più alto

Brasile, Germania e Francia sono le tre nazionali che, più di tutte, possono aspirare alla vittoria finale e possono essere considerate superfavorite. Perché? Semplice: uniscono ai singoli talenti uno spirito e un gioco di squadra già oliato. Il Brasile ha Neymar, ma anche un apparato importante alle sue spalle e ha già mostrato nelle qualificazioni di avere una marcia in più. La Germania ha praticamente due squadre titolari ed è la detentrice. Viene dalla vittoria in Confederations Cup con le riserve e ha la forza di un gruppo che gioca assieme da anni, oltre a un allenatore vincente e longevo come Löw. La Francia, lo si è visto con l’Italia, ha fenomeni in ogni parte di campo. Per Deschamps sarà importante la tenuta mentale dei suoi ragazzi: se giocheranno concentrati, sono quelli con più qualità di tutti.

Favorite Mondiali 2018: le possibili vincitrici

Non sono al livello di Francia, Brasile e Germania, ma ci sono almeno tre squadre la cui vittoria finale non sarebbe così sorprendente. Sono Argentina, Spagna e Portogallo, anche se tutte e tre peccano in qualcosa. L’Argentina ha, probabilmente, il miglior attacco della rassegna: è l’ultima occasione per Messi di vincere il Mondiale, ma finora non ha brillato a livello di gioco e, soprattutto, in difesa ha mostrato molte difficoltà. Favorita ma non favoritissima pure la Spagna, che ha finalmente finito la transizione dal blocco storico di Europeo e Mondiale con Del Bosque e si presenta con una schiera di giocatori che negli ultimi anni hanno trionfato coi club in Europa. Se per l’Argentina il problema è la difesa, per la Spagna pare mancare la verve offensiva degli anni scorsi. L’attacco è buono, ma non irresistibile. Discorso a parte per il Portogallo, vincitore agli ultimi Europei e forte di un mix di giovani talenti e di vecchietti di una generazione vincente. Qui l’arma in più si chiama Cristiano Ronaldo, se dovesse vincere il Mondiale sarebbe il miglior calciatore della storia.

Favorite Mondiali 2018: le sorprese

Praticamente tutte le altre nazionali sono sorprese, ma almeno sei squadre sono da tenere d’occhio più della altre. L’Inghilterra è una di queste: vive dello splendore degli anni Sessanta e ai Mondiali tradizionalmente fa flop, ma ha dei giovani interessanti e, finalmente, un commissario tecnico che di calcio ne capisce qualcosa. La Polonia, il Belgio e la Colombia sono le tre sorprese più hipster: hanno tutte e tre calciatori che in Europa hanno fatto bene, Lewandowski, Hazard e James Rodriguez potrebbe brillare come hanno fatto anche in altre rassegne coi loro club, in più vengono da anni in cui i vivai hanno sfornato talenti in serie. La Croazia, invece, è la grande incognita: ha calciatori che, sulla carta, potrebbero vincere il Mondiale, ma spesso si perde in un bicchier d’acqua. Infine l’Egitto, forse l’africana che può arrivare più avanti. Se Salah dovesse ripetersi, allora i Faraoni potrebbero davvero sorprendere.

Favorite Mondiali 2018