Mohamed Salah parteciperà al Mondiale di Russia: il giocatore del Liverpool, infortunatosi alla spalla durante la finale di Champions League, giocherà almeno la terza gara dei gironi eliminatori

Mohamed Salah ci sarà. ‘Momo’ sarà parte dell’Egitto ai Mondiali che si giocheranno il prossimo mese in Russia. Il giocatore, che si era infortunato alla spalla durante la finale di Champions League contro il Real Madrid, prenderà parte almeno alla terza gara della fase a gironi (in programma il 25 giugno contro l’Arabia Saudita). Da non escludere la sua presenza contro la Russia (19 giugno), mentre è sicura la sua assenza contro l’Uruguay (15 giugno).

Dopo il periodo di cura svolto dal giocatore in Spagna, questo è il comunicato apparso sui canali ufficiali della Federazione calcistica egiziana: «Dopo l’incontro svolto oggi in Spagna tra Abu Ridah, lo staff medico e il calciatore, la Federazione calcistica riafferma: Salah in Coppa del mondo, sperando e la sua assenza non superi le 3 settimane».