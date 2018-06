Cristiano Ronaldo, dal Portogallo: «Addio al Real Madrid è irreversibile»

L’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è solo da definire: dal Portogallo confermano la volontà del giocatore

Cristiano Ronaldo non tornerà sui suoi passi. L’asso portoghese, che a margine della finale di Chamspions League vinta con Real Madrid sul Liverpool aveva lasciato intendere un suo addio ai ‘blancos’, ha ormai chiaro che il suo futuro sarà altrove. Come appreso da Record, il giocatore non avrà ripensamenti sulla sua partenza dal Real; come riportato, non si tratta di una decisione dovuta a fattori economici, ma di considerazione. Il portoghese, infatti, avrebbe voluto vedere concretizzate le promesse del presidente Florentino Perez sul suo rinnovo di contratto.