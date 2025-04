Jacopo Fazzini rivela: «Ecco qual è il segreto dell’Empoli! Sentivo di poter indossare la numero 10»

Jacopo Fazzini rivela il segreto dell’Empoli: «Ecco qual è! Sentivo di poter indossare la numero 10»

Intervistato da Lega Serie A all’interno del format ‘Champions of Made in Italy’ Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, ha parlato del club in cui milita e della sua carriera. Le sue parole di seguito.

ORIGINI – «Sono nato a Massa e ho iniziato a giocare a calcio per passione, con i miei amici a scuola. Poi Viareggio, quindi a 15 anni l’Empoli fino alla prima squadra. Indossare la maglia numero 10 è una bella soddisfazione, è la più importante: sentivo di poterla indossare quest’anno, ci sono delle responsabilità in più ma sono contento. Ho iniziato a giocare che avevo 4 anni, anche se ufficialmente solo a cinque. Ho un fratello più grande e andavo sempre a vederlo agli allenamenti, volevo giocare e a volte nella partitella finale mi facevano entrare».

PARTITE DELL’EMPOLI – «Da fuori è tutto più semplice, me ne accorgo anche quando sono in tribuna. Poi la vivo peggio, perché non posso fare niente».

SEGRETO DELL’EMPOLI – «Empoli aiuta molto a maturare fuori dal campo, qua ti fanno crescere serenamente, lasciandoti libero di giocare senza pressioni. Questo è il segreto. Siamo un gruppo unito di bravissimi ragazzi, non vogliamo mai perdere o prendere gol. Allenarsi qua (a Monteboro, ndr) mi aiuta, quando finisco posso staccare e vedere tutta questa natura intorno. Ci sono cresciuto. La Serie A è sempre stata un obiettivo, non credevo di fare tutte queste presenze magari».

AMBIENTE – «I nostri tifosi sono molto bravi, non è facile sostenere sempre una squadra come la nostra. Ci danno una grande mano. Il nostro obiettivo rimane la salvezza e ce la metteremo tutta. Vorrei prima salvarmi, poi posso pensare agli obiettivi personali. Sono sempre rimasto concentrato in attesa dell’occasione e farsi trovare pronto è molto importante».

SPORT NEL SANGUE – «La mia famiglia è tutta toscana, mio nonno è stato giocatore di tennis e ha allenato la Nazionale con Pietrangeli, Panatta… Da piccolo giocavo d’inverno a calcio e d’estate a tennis, poi ho scelto il calcio ed è andata bene».

EMPOLI ATTUALE – «La Serie A è il campionato che tutti sognano di giocare fin da bambini. D’Aversa ha portato concetti diversi, lavoriamo tanto in settimana e diamo il massimo ogni allenamento. Siamo giovani ma in grado di gestire ogni partita, è cambiato tanto anche nella nostra testa. Come ruolo mi piace sia la mezzala che il trequartista, ma posso fare ogni ruolo del centrocampo. Dovessi scegliere direi mezzala. I primi anni a Empoli sono stati di ambientamento ma ora mi sento cresciuto, sento la responsabilità e voglio farlo vedere sul campo. Vogliamo affrontare ogni squadra a viso aperto, possiamo farcela. Nell’Empoli hanno giocato anche calciatori della Nazionale e che hanno fatto la storia della Serie A, spero di rientrare in questo elenco».