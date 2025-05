Chiesa è campione d’Inghilterra e dopo i dubbi ora riceverà anche la sua medaglia: le ultime

Federico Chiesa è campione di Inghilterra e riceverà anche la sua medaglia: con il Chelsea quinta presenza in Premier League

Federico Chiesa è ufficialmente Campione d’Inghilterra con il Liverpool e riceverà anche la medaglia d’oro della Premier League: decisiva la sua quinta presenza stagionale, arrivata nel finale della sfida contro il Chelsea. Il regolamento del campionato inglese prevede infatti almeno cinque presenze per ottenere il riconoscimento materiale, e fino a quel momento l’ex Juve era fermo a quattro, alimentando dubbi e polemiche online, tra le quali anche un possibile ritorno in Italia. Entrando all’82’ al posto di Tsimikas, ha messo a tacere tutto: pochi minuti dopo, i Reds hanno segnato il 2-1.

Il tecnico Arne Slot, che aveva già speso parole di stima per l’azzurro in conferenza stampa, aveva promesso che lo avrebbe mandato in campo in una delle ultime partite proprio per permettergli di raggiungere la soglia utile: «Federico non ha nulla da dimostrarmi, lo conosco bene. È più una questione che devono chiarire a sé stessi». La medaglia, così, è arrivata anche per lui — al termine di una stagione complicata ma chiusa col sorriso.