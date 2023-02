Fedez piange Vialli a Sanremo: «Porto su questo palco il ricordo di Gianluca»

Federico Lucia, in arte Fedez, ha ricordato Gianluca Vialli al Festival di Sanremo durante la sua esibizione come ospite

Federico Lucia, in arte Fedez, ha ricordato Gianluca Vialli al Festival di Sanremo durante la sua esibizione come ospite sulla nave da crociera. Il rapper ha cantato delle barre stile freestyle non autorizzate dalla Rai, come da lui poi specificato.

LE PAROLE – «Ho avuto il cancro, e come un vero duro sono andato in tele ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto, è il ricordo di Gianluca che porto su questo palco».