Felipe Anderson: «Sappiamo che è il Toro è forte. Oggi conta solo vincere». Le parole del trequartista brasiliano della Lazio

Felipe Anderson prima della gara contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole:

«Abbiamo lavorato tanto in questa settimana per trovare l’approccio giusto alla partita. Siamo consapevoli della forza del Torino, ma anche noi abbiamo disputato delle buone gare nelle ultime uscite. Dobbiamo entrare in campo con l’idea di non sbagliare niente e portare a casa il risultato. Numeri? Solitamente non li guardo, ma il trend con i granata è positivo. Oggi però conta solo vincere».