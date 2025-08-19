Fenerbahce Benfica, in Champions il derby del cuore di Mourinho: 25 anni dopo

Fenerbahce Benfica, il derby del cuore di Mourinho: 25 anni dopo, la sua ex squadra sulla strada per la Champions. Il racconto di un incrocio che sa di destino



Un derby del cuore che vale una stagione, un incrocio che sa di storia e di futuro. Come analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport, il playoff di Champions League regala una delle sfide più affascinanti e cariche di significato: a Istanbul, il Fenerbahçe di José Mourinho affronta il Benfica, il club con cui, esattamente 25 anni fa, lo Special One iniziò la sua leggendaria carriera da allenatore. Un ritorno al passato che si trasforma in un bivio cruciale: in palio c’è un posto nel “gruppone” da 36 squadre della nuova Champions League.

La sfida si preannuncia equilibrata e tesa. Il Fenerbahçe arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato il Feyenoord in un turno preliminare spettacolare, dimostrando una ritrovata solidità e un mercato ambizioso, con gli innesti di giocatori come l’esterno inglese Archie Brown e il bomber Jhon Durán. L’obiettivo dichiarato di Mourinho è riportare il club turco nella fase a gironi della Champions, da cui manca addirittura dalla stagione 2008-09. Il Benfica di Bruno Lage, dal canto suo, ha superato senza affanni il Nizza e si presenta forte di un’identità consolidata e di un mercato che ha aggiunto qualità a una rosa già competitiva, con l’arrivo del centrocampista Ricardo Rios e del bomber croato Franjo Ivanović.

I precedenti sorridono a Mourinho, che contro la sua ex squadra ha collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Ma il Benfica, con il bomber greco Pavlidis in stato di grazia, è un avversario temibile, specialmente nel ritorno che si giocherà al Da Luz. A rendere ancora più pepata la sfida, c’è un intrigo di mercato: il Fener, infatti, avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni per l’esterno turco del Benfica, Aktürkoğlu. Una partita nella partita, per una notte che promette scintille.