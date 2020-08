Ferran Torres contro Parejo: «Non è stato un buon capitano. Dopo l’esonero di Marcelino…»

Ferran Torres, nuovo acquisto del Manchester City, ha usato toni molto duri nel spiegare il suo rapporto con Parejo

«Se ho un brutto rapporto con Parejo? Devo dire che dopo tre anni di esperienza nella prima squadra, tutto ciò mi rende maturo e mentalmente forte. Ma quando avevo 17 anni, no. Parejo è un grande giocatore ma personalmente non ho mai avuto rapporti con lui. Quando mi sono unito alla prima squadra, quando avevo 17 anni, sono passate molte settimane prima che mi dicesse un semplice “buongiorno”. Non penso che fosse un buon capitano con me. Il peggio è arrivato con la partenza di Marcelino. Kangin e io fummo usati come colpevoli negli spogliatoi e per settimane smisero di a parlarci»