Ferrero attacca Cairo: «Ha passato tutta la settimana a lamentarsi degli arbitri»

Il Torino ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 4-1. Massimo Ferrero ha attaccato il suo collega Urbano Cairo

Debacle interna per la Sampdoria, battuta per 4-1 dal Torino. Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, ha parlato dopo la gara ai microfoni di Pressing, attaccando il suo collega Urbano Cairo, reo di aver criticato gli arbitri per gli arbitraggi contro il suo Toro: «Io non parlo mai degli arbitri come fanno tutti gli altri. Rocchi è un grande arbitro e non voglio contestarlo, però vorrei che non si cadesse nell’equivoco invece Cairo ha passato tutta la settimana a lamentarsi degli arbitri». Il presidente doriano non ha gradito la decisione dell’arbitro Rocchi di non fermare il gioco quando Barreto si è infortunato (il giocatore, va detto, era a terra ma fuori dal campo e da regolamento non c’era motivo per sospendere il gioco).

Ferrero ha criticato l’atteggiamento dei giocatori granata allenati da Walter Mazzarri: «Rocchi è un grande arbitro e quando ho visto la designazione ero contento però ul loro primo gol, mi hanno rotto Barreto perché loro facevano una partita di rugby e non di pallone. Il giocatore era a terra, si era fatto male, e con il giocatore a terra di solito si ferma il gioco e invece questa volta non è stato così».