Ferrero: «Ranieri non è in discussione. Scudetto? Penso che lo vincerà la Juve»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato ospite degli studi di Tiki Taka: le dichiarazioni del numero uno blucerchiato

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato ospite degli studi di Tiki Taka. Queste le sue dichiarazioni.

MARADONA – «È stato un grande calciatore. Se ha fatto del male, l’ha fatto a se stesso. Va lasciato in pace».

JUVENTUS – «Pirlo è un campione e comanda lui le scelte, allena uno dei club più seri e più sani d’Italia. Senza la Juventus non ci sarebbe la Serie A».

MILAN – «Mi auguro che vadano via sudati. Non per la fatica, ma per i due gol che gli faremo. Scudetto? È prematuro, penso che lo vincerà la Juventus».

TORINO SAMPDORIA – «Il primo tempo non mi è piaciuto, Audero ha parato tutto. Per me lui è un portiere top».

RANIERI – «Suo futuro in discussione? Assolutamente no, non ci sono problemi. Dopo la partita ci siamo incontrati per parlare della prestazione, ma questo accade ogni volta».