Ferrero: «La porta è come una donna, va penetrata». Le atlete chiedono provvedimenti – FOTO

Polemiche per la frase del presidente Massimo Ferrero («La porta è come una donna, va penetrata»). Accuse da Luisa Rizzitelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Atlete

Il presidente Massimo Ferrero ha dimostrato di essere sempre fuori le righe ma stavolta ha esagerato ed è stato attaccato dall’Associazione Nazionale Atlete FIGC. A scatenare la polemica la frase pronunciata dopo il derby («La porta è come una donna, va penetrata»).

Questo il messaggio di Luisa Rizzitelli, presidente dell’Associazione Nazionale Atlete, contro il presidente della Sampdoria: «Chieda scusa non solo a tutte le #donne, ma a chiunque abbia a cuore il rispetto tra i generi. Questa frase, retriva e indegna, ci fa arrabbiare ancor più perché pronunciata da un individuo che dovrebbe rappresentare un’eccellenza dello sport. A questo riguardo, chiediamo alla procura federale della FIGC di valutare adeguati provvedimenti per l’uso di un linguaggio inaccettabile e inqualificabile sia per gli uomini che per le donne e non solo per quelli che amano il #calcio».