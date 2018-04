Ferrero osceno dopo Sampdoria-Genoa: «La palla è come una donna, va penetrata»

Massimo Ferrero non si smentisce mai, anche se stavolta va oltre il limite: il presidente della Sampdoria diventa piuttosto osceno dopo il derby col Genoa

Dopo le accuse di sessismo a Maurizio Sarri, ecco un altro caso in Serie A. A scatenare il putiferio è Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Un po’ scocciato dopo il pareggio con il Genoa nel derby, il patron doriano si è presentato in zona mista e ha parlato della gara. Le sue dichiarazioni sono parse piuttosto oscene: «Giampaolo? Se lo tiene stretto sua moglie. Io gli posso volere bene perché è un maestro di calcio e un grande lavoratore: sta lì 12 ore a staccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro. La palla è come la donna, va penetrata».

Le parole pronunciate da Ferrero a Premium Sport hanno causato un po’ di gelo anche sui social. Si sa che il presidente della Sampdoria è piuttosto fumantino e non ha peli sulla lingua, se ne accorse anche Erick Thohir qualche anno fa quando il doriano gli dette del “filippino”. Ferrero è così, ma non può essere una scusante perché possono piacere le voci fuori dal coro e le dichiarazioni lontane dagli schemi, ma qui si entra veramente nella volgarità. Meglio tornare a parlare di calcio, ma anche lì Ferrero non si fa mancare una stoccata al Genoa: «Questi hanno picchiato forte, Murru si è fatto male, Giampaolo è stato penalizzato e si tratta di un’occasione persa».