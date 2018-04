Infortunio Murru, presunta distorsione alla caviglia

Infortunio Murru nel derby: il difensore della Sampdoria si è fatto male nella sfida con il Genoa ed è stato costretto a uscire

Infortunio Murru, le ultime da Marassi. Il Derby della Lanterna per Nicola Murru è durato poco meno di dieci minuti, il terzino della Sampdoria è stato sostituito anzitempo da Vasco Regini per una presunta distorsione alla caviglia. Il giocatore si è fatto male al quinto minuto in un contrasto con Gianluca Lapadula che, nel cadere a terra, è finito sulla gamba dell’ex del Cagliari.

Visibilmente preoccupato in volto, Murru ha preferito chiedere il cambio allo staff tecnico della Sampdoria: nelle prossime ore verranno effettuati i controlli medici per determinare quanto dovrà rimanere fuori. Saranno stabiliti a breve i tempi di recupero per Nicola Murru.