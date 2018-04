Derby Sampdoria-Genoa 0-0: tabellino e cronaca in diretta live

Derby Sampdoria-Genoa, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Tutto pronto l’attesissimo derby di Genova. I padroni di casa della Sampdoria devono assolutamente vincere se vogliono cercare di mantenere vivo il sogno di un posto in Europa League. Il Genoa dal canto suo invece ha bisogno di punti per continuare ad aumentare il distacco dalla zona retrocessione. Ecco la cronaca live del match

Sampdoria-Genoa 0-0: tabellino

Marcatori:

Sampdoria (4-2-3-1): Viviano; Bereszynski (6′ st Sala), Silvestre, Ferrari, Murru (11′ Regini); Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. A disposizione Tozzo, Belec, Alvarez, Andersen, Barreto, Capezzi, Kownacki, Ramirez, Strinic, Verre. Allenatore Giampaolo.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev (15′ Cofie), Lapadula. A disposizione Lamanna, Zimma, Bessa, Galabinov, Lazovic, Medeiros, Migliore, Omeonga, Rossettini, Rossi, Taarabt. Allenatore Ballardini.

Arbitro: Davide Massa

Note: Ammonizioni: Pandev (G), Bereszynski (S), Rigoni (G)

Derby Sampdoria-Genoa: diretta live e sintesi

35′ Fuori uno scatenato Caprari, dentro Gaston Ramirez

34′ Sampdoria vicinissima al gol: Quagliarella inventa in verticale per Linetty, diagonale ben respinto da Perin, il pallone arriva a Caprari che dal limite calcia, ma trova ancora Perin a dirgli di no

32′ Azione travolgente di Quagliarella che salta Zukanovic e serve Caprari al centro dell’area, ma Biraschi si immola e gli mura il tiro

27′ Ancora un cross dalla destra di Zapata che pesca Caprari, controllo di petto e tiro deviato in angolo

23′ Bertolacci ferma Caprari e riparte, lancio preciso per Hiljemark, che mette dentro un bel pallone per Lapadula che non riesce ad arrivare sulla palla

22′ Zapata prova a partire ancora una volta a destra, lo ferma Zukanovic in tackle

20′ Tiro di Hiljemark da lontanissimo che non sorprende Viviano

19′ Altra bell’azione Samp: Praet pesca Sala libero a destra, cross per Caprari al limite e tiro del numero 9 che supera di mezzo metro la traversa

15′ Primo cambio per Ballardini: fuori Pandev dentro Cofie, con Bertolacci che avanza la sua posizione

15′ Praet messo giù in area di rigore da Rigoni, per Massa non c’è nulla

14′ Azione insistita della Sampdoria, ma Torreira pecca di altruismo servendo Zapata anziché tirare dai 18 metri, e l’occasione sfuma

12′ Pandev si addormenta al limite, Torreira gliela scippa e serve Zapata in area, grande chiusura di Bertolacci che allontana

10′ Hiljemark recupera palla e serve Pandev che gliela ridà, lo svedese è però in offside

6′ Secondo cambio per Giampaolo: fuori l’ammonito Bereszynski, dentro Jacopo Sala

4′ Zapata va via a sinistra serve Quagliarella in mezzo, palla allontanata, arriva Torreira dal limite che calcia al volo e sfiora il palo alla destra di Perin

2′ Linetty calcia al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla che esce di diversi metri

1′ Massa fischia l’inizio del secondo tempo: si parte

SINTESI PRIMO TEMPO – Primo tempo intenso e combattuto tra Sampdoria e Genoa. Leggermente meglio gli uomini di Gaimpaolo che tengono di più la palla e cercano di aprire la compatta difesa avversaria. Poche occasioni davvero pericolose, solo un paio di tiri di Torreira e Zapata. Genoa che invece si è affidata molto al lancio lungo e contropiede. Buona chance per Lapadula in area di rigore, murato però dalla difesa blucerchiata. Si va a riposo dunque sullo 0-0, risultato tutto sommato giusto.

47′ Dopo due minuti di recupero le squadre vanno a riposo a reti inviolate

46′ Punizione dal lato destro, Hiljemark cerca Spolli, colpo di testa alto

44′ Praet trova Quagliarella al limite dell’area, tiro centrale facile per Perin

41′ Punizione dalla trequarti gestita male da Torreira, che spreca così una buona occasione

36′ Ancora Zapata va via sulla destra e mette dentro il pallone per Quagliarela, pulisce però l’area Spolli

31′ Tiene palla ora il Genoa, che continua ad affidarsi al lancio lungo su Lapadula che viene però quasi sempre anticipato

28′ Lancio di Pereira per Lapadula, la palla arriva a Pandev che ci prova dal limite, chiuso però da Silvestre

22′ Ammonito Pandev per un duro fallo su Torreira,

21′ Tiro di Torreira dal limite che non inquadra lo specchio della porta

20′ Quagliarella pescato in area direttamente da rimessa laterale, protegge palla e serve Zapata, il suo tiro però viene ribattuto dalla difesa

19′ Pdero Pereire riparte in contropiede e crossa per Lapadula, che di prima libera Pandev a centro area, ma è fuorigioco

17′ Regini perde palla in uscita, recupera Pandev che trova Lapadula a centro area, conclusione però murata

12′ Primo squillo del Genoa con Lapadula che serve Rigoni al limite, tiro parato agevolmente da Viviano

11′ Punizione battuta da Torreira che sbatte sul muro rossoblu

11′ Intanto non ce la fa Murru, al suo posto Regini

10′ Grande percussione centrale di Linetty che guadagna una punizione dai 25 metri

7′ Tiro da lontano di Praet, palla alta sulla traversa

6′ Rientra Murru che sembra essere in grado di continuare

5′ A terra Murru dopo uno scontro Lapadula, in campo lo staff medico

3′ Subito occasione per Zapata che scappa via a destra e mette in mezzo, palla in calcio d’angolo

2′ Tiene palla la Sampdoria che cerca il varco giusto per sorprendere la difesa ospite

1′ calcio d’inizio, si parte a Marassi, è iniziato il derby della Lanterna numero 70

Le squadre sono in campo, coreografie spettacolari, è tutto pronto per il fischio d’inizio

Derby Sampdoria-Genoa: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Giampaolo ritrova il capitano Fabio Quagliarella, che tornerà al centro dell’attacco insieme a Zapata. Alle loro spalle agirà Caprari, preferito a Ramirez. Al centro della difesa invece tornano Silvestre che aveva riposato martedì. Ballardini punta sulla coppia d’attacco Pandev-Lapadula. Dietro invece difesa a tre con Biraschi, Zukanovic e Spolli. A destra invece un’ex: Pedro Pereira.

Sampdoria (4-2-3-1): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. Allenatore Giampaolo.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. Allenatore Ballardini.

Derby Sampdoria-Genoa: i precedenti del match

Questo sarà l’edizione numero 70 del derby di Genova. La Sampdoria ha vinto gli ultimi tre scontri consecutivi e vincendo anche questo diventerebbe la prima a vincerne quattro di fila. L’ultima vittoria esterna del Genoa risale alla stagione 2015/2016, quando i rossoblu si imposero per 3-0, con rete di Pavoletti e doppietta di Suso. I ragazzi di Giampaolo hanno perso solo una delle ultime sette gare disputate a Marassi, mentre il Genoa non vince in trasferta da due gare. L’ultima vittoria blucerchiata invece risale alla gara d’andata terminata 0-2 in virtù delle reti Ramirez e Quagliarella.

Derby Sampdoria-Genoa: l’arbitro del match

Sarà Davide Massa di Imperia arbitrare il derby Sampdoria-Genoa, valevole per la 31a giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Riccardo Fiori e Stefano Alassio. Il quarto uomo invece sarà Luca Banti mentre per il Var è stato scelto Daniele Orsato. Massa ha già arbitrato la Sampdoria otto volte, l’ultima delle quali la sconfitta di Napoli per 3-2. I blucerchiati non hanno mai vinto una partita arbitrata dal fischietto di Imperia. Due soli precedenti con il Genoa che corrispondono ad una vittoria ed una sconfitta.

Derby Sampdoria-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Il derby Sampdoria-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.