Festa scudetto Juve: Sarri viene ricoperto di schiuma – FOTO

Maurizio Sarri conquista il suo primo campionato di Serie A e lo fa alla guida della Juventus: grande festa nello spogliatoio bianconero

Un titolo importante e molto sentito per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero si è messo in bacheca lo scudetto e lo ha fatto guidando la Juventus verso il suo nono titolo consecutivo.

Sarri, subito rientrato negli spogliatoi dopo il triplice fischio, è stato immortalato con tanto di schiuma in testa e l’immancabile sigaretta in bocca. Euforia alle stelle per il tecnico napoletano.