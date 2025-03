Feyenoord-Inter, Van der Meyde: «Van Persie è solo agli inizi, Inzaghi è superiore ma bisogna fare attenzione a un fattore. Da ex De Vrij sarà molto emozionato»

Le parole di Andy Van der Meyde, ex calciatore olandese dell’Inter, in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord

Andy Van der Meyde è uno degli olandesi che hanno vestito il nerazzurro. La gente lo ricorda per l’esultanza ai gol, quando fingeva di sparare col fucile. Ecco il suo parere sull’odierna sfida degli ottavi di Champions con il Feyenoord.

INTERISTA – «In giro per il mondo c’è sempre qualche nerazzurro che mi riconosce, si inchina e fa finta di sparare col fucile…».

IL FEYENOORD – «È il momento migliore per batterlo, non solo per gli infortuni, ma perché ha perso certezze».

HANNO ELIMINATO IL MILAN – «Vero, ma noi siamo l’Inter (ride, ndr), anche se il De Kuip può diventare magico in certe notti. Van Persie, però, deve ancora dimostrare tutto: non basta essere stato un grande giocatore per essere anche un grande coach. Inzaghi può mostrare un livello superiore».

DE VRIJ – «DeVrij, che bravo ragazzo e che bravo difensore! E poi è un figlio di Rotterdam e del Feyenoord. Gli vogliono bene tutti, sono sicuro che gli batterà particolarmente il cuore».