Fienga: «Vogliamo vincere l’Europa League, la squadra è motivata»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro il Siviglia.

CESSIONE SOCIETÀ – «Cosa porterà alla Roma? Spero che porterà sempre alla crescita della Roma come sempre ha fatto l’attuale azionista e come abbiamo fatto tutti noi».

MOTIVAZIONE EXTRA – «Nuovo proprietario motivazione extra? Questa sera non servono altre motivazioni. La squadra è venuta in Germania molto carica perchè l’Europa League è una competizione che vogliamo vincere. Sono tutti molto concentrati per la sfida contro un avversario molto difficile. I giocatori sono molto motivati».