Fienga in dribbling: «Dzeko alla Juve? Ho già risposto. Sull’operazione di Zaniolo…»

Dzeko alla Juve: Guido Fienga, CEO della Roma, ha dribblato le voci di mercato sull’attaccante bosniaco. Le parole

Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato all’uscita dall’Assemblea di Lega, tenutasi quest’oggi a Milano. Parole importanti, le sue, su Edin Dzeko, obiettivo del calciomercato Juve.

«Mi sono già espresso» la risposta di Fienga, che ha voluto dribblare le voci di mercato. Brevi dichiarazioni anche per quanto riguarda l’operazione al ginocchio di Nicolò Zaniolo: «Operazione Zaniolo? Non so dove si opererà».