FIFA, il rischio è dietro l’angolo: i procuratori pronti a fare causa

I procuratori europei sarebbero pronti a fare causa alla FIFA: ecco cosa sta succedendo. Le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la EFAA (organismo europeo degli agenti) ha annunciato di voler portare sia la FIFA che la Federcalcio olandese in tribunale. Una protesta portata avanti anche dall’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società).

Il motivo? Il contenzioso è dovuto al nuovo regolamento internazionale che prevede il divieto di rappresentanza multipla per i procuratori, il tetto alle commissioni, l’introduzione di una “clearing house” per garantire la trasparenza nei pagamenti e anche un sistema per risolvere le dispute legali. Una norma che impedirebbe ai più piccoli procuratori di poter operare senza problemi sul mercato.