FIFA The Best, i migliori allenatori: sfida tedesca a Marcelo Bielsa

Si avvicina la fine dell’annoo e si tirano i bilanci anche nel calcio: la FIFA ha nominato i tre allenatori migliori del 2020. Ecco chi sono

Si avvicina la fine dell’anno e come di consueto arrivano i premi della FIFA. Per il FIFA The Best, appunto, sono arrivate le nominations per il miglior allenatore del 2020.

Presente, come facilmente pronosticabile, il mattatore del 2020, ovvero il tecnico del Bayern Monaco Hans Dieter Flick. Sfida a tre con Jurgen Klopp e Marcelo Bielsa del Leeds.