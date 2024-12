FIGC, Giorgio Mulé (Forza Italia): «Gravina? Serve un cambiamento»

Le parole di Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, sulle elezioni in FIGC e su Gravina: «Nel calcio italiano serve un cambiamento»

Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, ha parlato a Radio CRC delle prossime elezioni della FIGC, auspicando ad un cambio di presidenza dopo Gabriele Gravina. Di seguito le sue parole.

«Gravina? Bisogna cambiare perché ci serve il cambiamento. Dopo vent’anni anziché fare le elezioni a settembre si è incominciato a riformare e si è riformato lo statuto grazie a quella battaglia che portò a quell’emendamento che riconosceva alla Lega Serie A un’equa rappresentanza. Quello è stato il calcio decisivo per avviare una riforma. Lo stesso Presidente Gravina lo ha ammesso. È un inizio ed è parziale. Vorrei che il calcio fosse un settore dove altri fattori non entrano. Mi dispiace che si parli degli arbitri perché c’è una maxi evasione fiscale conclamata agli internazionali. Mi dispiace che il presidente Gravina sia stato accusato di autoriciclaggio e coinvolto in un processo che dovrà affrontare. Ci tengo a dirlo, il primo obiettivo che tutti devono avere in coscienza propria deve essere quello di salvaguardare il bene delle istituzioni. Qualsiasi cosa può deviare da esso non fa il bene della federazioni. Ognuno si deve fare un esame di coscienza».