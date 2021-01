Filipe Luis su Simeone: «Pessimo nel rapporto coi calciatori»

Filipe Luis ha raccontato l’atteggiamento di Simeone nei confronti dei suoi calciatori

Filipe Luis, ex terzino dell’Atletico Madrid e ora al Flamengo, in una intervista a O Jogo ha parlato dell’atteggiamento di Diego Simeone nei confronti dei suoi calciatori.

«Lui stesso ha detto spesso che il modo migliore per rispettare le persone è non toccarle finché non ne hai bisogno. Ad ogni allenamento lui ha chiesto il massimo, chiede da tutti sempre il massimo ma è davvero pessimo a trattare con le persone. Per lui non è facile relazionarsi con i giocatori. Gli viene difficile capire le caratteristiche personali delle persone, ma ogni tanto ingoia il suo orgoglio. Sono capitati diversi episodi come Joao Felix con la bottiglietta o Suarez che è impazzito dopo un cambio. Diciamo che con alcuni giocatori ha buoni rapporti amichevoli, con altri è più professionale. Sembra andare d’accordo con tutti ma non è il massimo in questo senso».