Filippo Inzaghi: «Contento per Gattuso. Simone di livello internazionale»

Filippo Inzaghi ha speso belle parole nei confronti di Gennaro Gattuso e del fratello Simone: le dichiarazioni del tecnico del Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della Coppa Italia vinta da Gennaro Gattuso con il Napoli e del fratello Simone, che si contende lo Scudetto con la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

GATTUSO – «Sono contentissimo per Rino per il suo primo trofeo in una piazza così importante e poi perché per lui è un momento particolare. La Juve è una squadra forte e il Napoli è venuto fuori e ha meritato la vittoria anche se ai rigori è sempre una lotteria».

FRATELLO SIMONE – «Io in A e Simone campione d’Italia? Sarebbe davvero una gioia pazzesca. Un riconoscimento all’amore e alla passione che abbiamo sempre messo in quello che facciamo. Scherzando ogni tanto sommavamo le gare senza sconfitte di Benevento e Lazio, in tutto 40. Simone si è consacrato come un tecnico di livello internazionale al di là dell’esito di questa stagione».