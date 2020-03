Finale Women’s Champions League 2022 si disputerà a Torino

Finale Women’s Champions League 2022 a Torino: la decisione dell’UEFA dopo il Comitato esecutivo di questa mattina

Si è svolto questa mattina il Comitato esecutivo dell’UEFA, che ha preso un’importante decisione in ottica Women’s Champions League. Un verdetto che riguarda anche la città di Torino.

L’UEFA, infatti, ha stabilito come la finale della competizione europea del 2022, dedicata alla categoria femminile, andrà in scena nel capoluogo piemontese all’Allianz Stadium. Una notizia importante, dunque, per contribuire alla crescita del movimento proiettata anche su misura nel calcio italiano.